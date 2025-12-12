"Reuters": Avropa Komissiyası 150 milyard avro məbləğində ikinci hərbi investisiya proqramı hazırlayır
Digər ölkələr
- 12 dekabr, 2025
- 04:29
Avropa Komissiyası (AK) 150 milyard avro məbləğində yeni hərbi investisiya proqramı hazırlayır. Bu addım üzv ölkələrin ilk belə proqram – SAFE (əvvəlki adı "Avropa İttifaqını Yenidən Silahlandırmaq") çərçivəsində geniş iştirakının fonunda atılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi Avropa Komissiyasındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Daha əvvəl Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen Brüsseldə "Politico" qəzetinin təşkil etdiyi tədbirdə çıxışında iddia etmişdi ki, Aİ ölkələri "SAFE xətti üzrə maliyyələşmə üçün o qədər çox müraciət ediblər" ki, onların bir çoxu "ikinci belə bir proqramın yaradılmasına çağırıblar".
Son xəbərlər
04:29
"Reuters": Avropa Komissiyası 150 milyard avro məbləğində ikinci hərbi investisiya proqramı hazırlayırDigər ölkələr
03:58
Tramp ABŞ-nin təhlükəsizlik təminatları ilə bağlı Ukraynaya kömək etməyə hazır olduğunu deyibDigər ölkələr
03:50
Rumıniyada cüzam xəstəliyi aşkarlanıbDigər ölkələr
03:43
Tramp: ABŞ dekabrın 13-də Avropada Ukrayna ilə bağlı görüşdə iştirak edə bilərDigər ölkələr
03:37
Tramp: ABŞ Rusiya və Çinlə nüvəsizləşdirmə ilə bağlı danışıqlar aparırDigər ölkələr
03:27
Konqresin aşağı palatası Trampın impiçmenti cəhdini rədd edibDigər ölkələr
03:01
Peruda avtobus qəzasında səkkiz nəfər ölübDigər ölkələr
02:43
Kerolayn Levitt: Tramp Tailand və Kamboca liderləri ilə danışmaq niyyətindədirDigər ölkələr
02:16
Foto