    • 12 dekabr, 2025
    • 04:29
    Reuters: Avropa Komissiyası 150 milyard avro məbləğində ikinci hərbi investisiya proqramı hazırlayır

    Avropa Komissiyası (AK) 150 milyard avro məbləğində yeni hərbi investisiya proqramı hazırlayır. Bu addım üzv ölkələrin ilk belə proqram – SAFE (əvvəlki adı "Avropa İttifaqını Yenidən Silahlandırmaq") çərçivəsində geniş iştirakının fonunda atılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi Avropa Komissiyasındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Daha əvvəl Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen Brüsseldə "Politico" qəzetinin təşkil etdiyi tədbirdə çıxışında iddia etmişdi ki, Aİ ölkələri "SAFE xətti üzrə maliyyələşmə üçün o qədər çox müraciət ediblər" ki, onların bir çoxu "ikinci belə bir proqramın yaradılmasına çağırıblar".

