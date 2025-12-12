Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Reuters: ЕК готовит вторую программу военных инвестиций ЕС на €150 млрд евро

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 03:59
    Еврокомиссия (ЕК) готовит новую программу военных инвестиций ЕС на сумму €150 млрд на фоне широкого участия стран объединения в первой такой программе SAFE (бывшая "Перевооружить ЕС").

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на мероприятии, организованном газетой Politico в Брюсселе, утверждала, что страны ЕС "подали так много заявок на финансирование по линии SAFE", что многие из них "призвали к созданию второй такой программы".

