Reuters: ЕК готовит вторую программу военных инвестиций ЕС на €150 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) готовит новую программу военных инвестиций ЕС на сумму €150 млрд на фоне широкого участия стран объединения в первой такой программе SAFE (бывшая "Перевооружить ЕС").

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на мероприятии, организованном газетой Politico в Брюсселе, утверждала, что страны ЕС "подали так много заявок на финансирование по линии SAFE", что многие из них "призвали к созданию второй такой программы".