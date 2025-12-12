İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Tramp ABŞ-nin təhlükəsizlik təminatları ilə bağlı Ukraynaya kömək etməyə hazır olduğunu deyib

    Digər ölkələr
    • 12 dekabr, 2025
    • 03:58
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonun Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarının təmin edilməsinə kömək etməyə hazır olduğunu bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bunu Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

    "Biz kömək edəcəyik, çünki bizim fikrimizcə, bu, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllinə nail olmaq üçün zəruri amildir", – deyə Amerika lideri qeyd edib.

