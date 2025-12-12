Трамп заявил о готовности США помочь с гарантиями безопасности для Украины

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Другие страны
    12 декабря, 2025
    03:55
    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона содействовать обеспечению гарантий безопасности для Украины.

    Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Мы поможем, поскольку, на наш взгляд, это необходимый фактор в достижении урегулирования российско-украинской войны", - отметил американский лидер.

    Дональд Трамп российско-украинская война США
    Tramp ABŞ-nin təhlükəsizlik təminatları ilə bağlı Ukraynaya kömək etməyə hazır olduğunu deyib
    Elvis

    Лента новостей