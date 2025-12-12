Трамп заявил о готовности США помочь с гарантиями безопасности для Украины
- 12 декабря, 2025
- 03:55
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона содействовать обеспечению гарантий безопасности для Украины.
Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
"Мы поможем, поскольку, на наш взгляд, это необходимый фактор в достижении урегулирования российско-украинской войны", - отметил американский лидер.
