Трамп заявил о готовности США помочь с гарантиями безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона содействовать обеспечению гарантий безопасности для Украины.

Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Мы поможем, поскольку, на наш взгляд, это необходимый фактор в достижении урегулирования российско-украинской войны", - отметил американский лидер.