    Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне нестабильной погоды в Азербайджане

    Происшествия
    • 11 декабря, 2025
    • 08:51
    Анализ зарегистрированных в последние дни серьезных ДТП показывает, что сезонные осадки, в частности ограниченная видимость в утренние и вечерние часы, значительно увеличивают риск аварий на дорогах.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении к водителям Главного управления дорожной полиции МВД.

    В ведомстве отметили, что неучет водителями неблагоприятных погодных условий, скользкости дорог, неправильный выбор скоростного режима, непринятие необходимых мер предосторожности на спусках-подъемах и крутых поворотах, резкие маневры или торможение, а также другие недопустимые действия напрямую влияют как на количество, так и на тяжесть происходящих аварий.

    "Поэтому Главное управление Дорожной полиции вновь обращается к водителям и призывает их быть более ответственными на дорогах в условиях неблагоприятной погоды, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожной и погодной обстановкой, соблюдать увеличенную дистанцию, тщательно следить за технической исправностью транспортного средства, особенно шин, световых приборов и стеклоочистителей, а также проявлять большую осторожность и гуманное отношение к другим участникам дорожного движения, особенно пешеходам", - говорится в сообщении.

    Лента новостей