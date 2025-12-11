Кямаледдин Гейдаров: Азербайджан и Катар укрепляют стратегическое партнерство

Многогранные отношения между Азербайджаном и Катаром постоянно расширяются благодаря мудрой, последовательной и дальновидной политике лидеров двух стран.

Как сообщает Report, об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, сопредседатель Совместной экономической, торговой и технической комиссии между Азербайджаном и Катаром Кямаледдин Гейдаров на официальном приеме, организованном в Баку по случаю Национального дня Катара.

Министр от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева поздравил народ Катара, пожелав государству мира и дальнейшего прогресса.

Гейдаров отметил, что дипломатические отношения, сложившиеся между Азербайджаном и Катаром за более чем тридцать лет, основаны на дружбе и взаимном уважении.

Он также рассказал о сотрудничестве между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и соответствующими ведомствами Катара в области управления чрезвычайными ситуациями, отметив взаимную выгоду от расширения связей в различных направлениях.