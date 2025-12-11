İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Kəmaləddin Heydərov: Azərbaycanla Qətər arasında çoxşaxəli əlaqələr daim genişlənir

    Xarici siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 15:17
    Kəmaləddin Heydərov: Azərbaycanla Qətər arasında çoxşaxəli əlaqələr daim genişlənir

    Azərbaycanla Qətər arasında çoxşaxəli əlaqələr daim genişlənir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu fövqəladə hallar naziri, Azərbaycan və Qətər hökumətləri arasında Birgə İqtisadi, Ticarət və Texniki Komissiyanın həmsədri Kəmaləddin Heydərov Bakıda Qətərin Milli Günü münasibətilə təşkil olunan rəsmi qəbulda deyib.

    Nazir Qətər xalqını Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyevin adından təbrik edib, bu dövlətə əmin-amanlıq və davamlı tərəqqi arzulayıb.

    K.Heydərov Azərbaycan və Qətər arasında otuz ildən artıq müddətdə formalaşmış diplomatik münasibətlərin dostluq və qarşılıqlı hörmətə əsaslandığını söyləyərək iki ölkə liderlərinin müdrik, ardıcıl və uzaqgörən siyasəti nəticəsində ölkələr arasında çoxşaxəli əlaqələrin daim genişləndiyini xatırladıb.

    Nazir, həmçinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Qətərin müvafiq qurumları arasında fövqəladə halların idarə edilməsi sahəsində əməkdaşlıq münasibətlərindən danışıb, əlaqələrin müxtəlif istiqamətlər üzrə genişləndirilməsinin qarşılıqlı faydasını qeyd edib.

    Azərbaycan - Qətər Kəmaləddin Heydərov

    Son xəbərlər

    15:53

    Ankara Sosial Elmlər Universitetinin müəllimi: Ermənistan Azərbaycanın şərtləri ilə razılaşmalıdır

    Region
    15:49

    Fridrix Merts: Həftəsonu Ukrayna-ABŞ danışıqları baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    15:48
    Foto

    Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    15:45

    Azıx mağarasında tapılmış 300-dən çox nümunə təhlil üçün Almaniya, Norveç və Danimarkaya göndərilib

    Elm və təhsil
    15:45
    Video

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyanın məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:37

    FIFA reytinqi: Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi ili 74-cü pillədə başa vurub

    Futbol
    15:35

    Azərbaycan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu təbrik edib

    Xarici siyasət
    15:33
    Rəy

    Öhdəliyə əməl etməyən PKK törəməsi - HƏMAS və "Hizbullah"dan sonra növbədə "SDQ"-dir - ŞƏRH

    Analitika
    15:32

    Bakı və London səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti