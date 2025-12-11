Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 38%

Центральный банк Турции принял решение снизить ключевую ставку с 39,5% до 38%.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении регулятора.

В октябре Центробанк снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - с 40,5% до 39,5%.

В июне 2023 года регулятор перешел к жесткой денежно-кредитной политике, повысив ключевую ставку с 8,5% до 15%. Затем она последовательно увеличивалась и достигла 50% в марте 2024 года.