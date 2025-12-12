Посольство Азербайджана в Китае провело мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Китае прошло мероприятие в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в дипломатической миссии.

Посол Буньяд Гусейнов рассказал о жизненном пути общенационального лидера Гейдара Алиева, его неоценимых заслугах в укреплении азербайджанского государства и государственности.

Дипломат отметил, что великий лидер уделял особое внимание развитию азербайджано-китайских отношений. По инициативе Гейдара Алиева было учреждено посольство Азербайджана в КНР, а его официальный визит в Китай 7-10 марта 1994 года имеет особое значение в отношениях между двумя странами.

Посол отметил, что в результате прагматичной и дальновидной политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, последователем политического курса Гейдара Алиева, Азербайджан не только восстановил территориальную целостность и суверенитет, но и превратился в быстро развивающееся государство региона. Отношения между Азербайджаном и Китаем поднялись до уровня всестороннего стратегического партнерства.

Затем состоялось посещение Пекинского института детского благосостояния, где детям, проходящим лечение, передали предметы первой необходимости.