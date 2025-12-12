Azərbaycanın Çindəki səfirliyində Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Xarici siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 10:59
    Azərbaycanın Çindəki səfirliyində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib.

    Bu barədə "Report"a diplomatik missiyadan məlumat verilib.

    Səfir Bünyad Hüseynov Ümummilli Lider Heydər Əliyevin həyat yolu, Azərbaycan dövlətinin və dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsində əvəzsiz xidmətləri barədə danışıb. Heydər Əliyevin tarixə müdrik rəhbər, böyük strateq və qlobal düşüncəli siyasi lider kimi düşdüyünü deyib. Ümummilli Liderin Azərbaycan xalqını və dövlətini tarixin ağır və sərt sınaqlarından çıxardığını, işıqlı gələcəyin etibarlı bünövrəsini yaratdığını vurğulayıb.

    Diplomat bildirib ki, Ulu Öndər Azərbaycan-Çin münasibətlərinin inkişafına xüsusi diqqət yetirib. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın Çində səfirliyi təsis edilib, 1994-cü il martın 7-10-da Çinə rəsmi səfəri isə iki ölkə əlaqələrində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Heydər Əliyev siyasi kursunun davamçısı Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü praqmatik və uzaqgörən siyasət nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi bərpa olunmaqla yanaşı, ölkə regionun sürətlə inkişaf edən dövlətinə çevrilib. Azərbaycanla Çin arasında münasibətlər isə hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib.

    Daha sonra Pekin Uşaq Rifah İnstitutu ziyarət edilib, müəssisədə müalicə alan uşaqlara gündəlik təlabat məhsulları təqdim olunub.

    Посольство Азербайджана в Китае провело мероприятие в связи с Днем памяти Гейдара Алиева

