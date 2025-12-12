Казахстан предложил создать специализированное водное агентство ООН

Казахстан выступил с инициативой формирования в системе ООН специализированной международной структуры, которая будет полностью сфокусирована на вопросах водных ресурсов и объединит разрозненные мандаты существующих институтов.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания "Мир и доверие: единство целей для устойчивого будущего" в Ашхабаде.

"Существующие международные институты, как правило, действуют разрозненно, в пределах узких мандатов, что не соответствует масштабу нарастающих водных проблем. В системе ООН нет специализированной структуры сфокусированы исключительно на водных вопросах. Поэтому Казахстан предлагает создать международную организацию, которая могла бы консолидировать все существующие мандаты различных организаций ООН", - сказал он.

По его словам, оптимальным вариантом может стать преобразование межведомственного механизма в полноценное специализированное агентство или организацию ООН. Реализация такой инициативы полностью соответствует целям устойчивого развития ООН и отвечает интересам всего международного сообщества.

Отдельное внимание Токаев уделил ситуации на Каспии. Он предупредил, что при нынешних темпах деградации экосистемы региона опасные процессы могут стать необратимыми и вызвать цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий.

Президент напомнил, что Казахстан уже предложил разработку специальной межгосударственной программы по предотвращению разрушения экосистемы Каспийского моря и призвал мировое сообщество поддержать эти усилия.

"В целом, на мой взгляд, водная дипломатия требует тесной межгосударственной координации", - добавил он.