    Казахстан предложил создать специализированное водное агентство ООН

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 10:54
    Казахстан выступил с инициативой формирования в системе ООН специализированной международной структуры, которая будет полностью сфокусирована на вопросах водных ресурсов и объединит разрозненные мандаты существующих институтов.

    Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания "Мир и доверие: единство целей для устойчивого будущего" в Ашхабаде.

    "Существующие международные институты, как правило, действуют разрозненно, в пределах узких мандатов, что не соответствует масштабу нарастающих водных проблем. В системе ООН нет специализированной структуры сфокусированы исключительно на водных вопросах. Поэтому Казахстан предлагает создать международную организацию, которая могла бы консолидировать все существующие мандаты различных организаций ООН", - сказал он.

    По его словам, оптимальным вариантом может стать преобразование межведомственного механизма в полноценное специализированное агентство или организацию ООН. Реализация такой инициативы полностью соответствует целям устойчивого развития ООН и отвечает интересам всего международного сообщества.

    Отдельное внимание Токаев уделил ситуации на Каспии. Он предупредил, что при нынешних темпах деградации экосистемы региона опасные процессы могут стать необратимыми и вызвать цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий.

    Президент напомнил, что Казахстан уже предложил разработку специальной межгосударственной программы по предотвращению разрушения экосистемы Каспийского моря и призвал мировое сообщество поддержать эти усилия.

    "В целом, на мой взгляд, водная дипломатия требует тесной межгосударственной координации", - добавил он.

