    Премьер: Баку поддерживает инициативу Туркменистана об открытии Университета по нейтралитету

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 11:22
    Премьер: Баку поддерживает инициативу Туркменистана об открытии Университета по нейтралитету
    Али Асадов

    Азербайджан поддерживает инициативу Туркменистана об открытии Университета по нейтралитету под эгидой ООН.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на Международном форуме мира и доверия, приуроченному к 30-й годовщине нейтралитета Туркменистана.

    "В Туркменистане создается Университет по нейтралитету под эгидой ООН. Азербайджанская Республика высоко оценивает инициативу Туркменистана по его созданию и выражает готовность принимать активное участие в деятельности университета", - сказал Асадов.

    Премьер подчеркнул, что Азербайджан неизменно поддерживал резолюции, продвигаемые Туркменистаном в ООН, связанные с нейтралитетом, и присоединился к резолюции "Международный год мира и доверия – 2025" в качестве соавтора.

    "Мы рассматриваем эти инициативы братского Туркменистана в качестве важного вклада в глобальную архитектуру мира и безопасности", - подчеркнул глава правительства.

    Əli Əsədov: Türkmənistanın Neytrallıq Universitetinin yaradılması təşəbbüsünü yüksək qiymətləndiririk
    Azerbaijan supports Turkmenistan' UN-backed Neutrality University initiative
