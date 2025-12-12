Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Синоптики предупредили о понижении температуры в Азербайджане на 5-7°

    Экология
    • 12 декабря, 2025
    • 17:01
    Синоптики предупредили о понижении температуры в Азербайджане на 5-7°

    С дневных часов 13 декабря и до полудня 14 декабря на территории страны ожидается дождливая и ветреная погода.

    Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

    Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-7 градусов.

    В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 декабря и до полудня 14 декабря местами ожидаются осадки. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

    В регионах Азербайджана с вечера 13 декабря и до дневных часов 14 декабря ожидаются дожди, временами ливневого характера, и снег.

    В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых реках Лянкяран-Астаринского региона возможны сели.

