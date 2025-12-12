Синоптики предупредили о понижении температуры в Азербайджане на 5-7°
Экология
- 12 декабря, 2025
- 17:01
С дневных часов 13 декабря и до полудня 14 декабря на территории страны ожидается дождливая и ветреная погода.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-7 градусов.
В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 13 декабря и до полудня 14 декабря местами ожидаются осадки. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.
В регионах Азербайджана с вечера 13 декабря и до дневных часов 14 декабря ожидаются дожди, временами ливневого характера, и снег.
В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых реках Лянкяран-Астаринского региона возможны сели.
