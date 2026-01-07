США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 07 января, 2026
    • 21:07
    Правительство Соединенных Штатов приступило к реализации венесуэльской сырой нефти на глобальном рынке.

    Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении Министерства энергетики США.

    Ведомство отмечает, что эта деятельность осуществляется "в интересах Соединенных Штатов, Венесуэлы и союзников". Для проведения торговых операций и обеспечения их финансовой поддержки Вашингтон привлек ведущих мировых товарных трейдеров и ключевые банки.

    Согласно документу, все доходы от продажи сырой нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы будут первоначально поступать на счета в признанных мировых банках, находящиеся под контролем США. Это решение, указывает Минэнерго, принято для того, чтобы "гарантировать легитимность и честность окончательного распределения средств".

    Средства будут выплачиваться "в интересах американского и венесуэльского народов" исключительно по усмотрению правительства Соединенных Штатов. Продажи нефти начинаются немедленно, на первом этапе планируется реализовать от 30 до 50 млн баррелей. В заявлении подчеркивается, что такая практика будет продолжаться "неопределенный срок".

    Кроме того, США выборочно снимают санкции, чтобы обеспечить транспортировку и продажу венесуэльской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

