    • 07 января, 2026
    МИД РФ призывает США обеспечить возвращение россиян с судна Marinera на родину

    США не должны препятствовать скорейшему возвращению на родину россиян с задержанного судна Marinera.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

    "С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - заявили в дипведомстве.

    Отмечается, что МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке военнослужащих США на шедшее под флагом РФ судно Marinera в Северной Атлантике.

    4 января госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что США продолжат задерживать нефтяные танкеры с венесуэльской нефтью и наносить удары по катерам, используемым для перевозки наркотиков.

