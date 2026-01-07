МИД РФ призывает США обеспечить возвращение россиян с судна Marinera на родину

США не должны препятствовать скорейшему возвращению на родину россиян с задержанного судна Marinera.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

"С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - заявили в дипведомстве.

Отмечается, что МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке военнослужащих США на шедшее под флагом РФ судно Marinera в Северной Атлантике.

4 января госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что США продолжат задерживать нефтяные танкеры с венесуэльской нефтью и наносить удары по катерам, используемым для перевозки наркотиков.