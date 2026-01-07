Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 07 января, 2026
    • 21:26
    В Иране при столкновениях демонстрантов с полицией двое погибли, еще 30 ранены

    В городах Лордеган и Бахтиари на юго-западе Ирана при вооруженном нападении протестующих на сотрудников сил безопасности погибли два человека, еще 30 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.

    Отмечается, что несколько человек в самый разгар протестов начали стрелять в полицию. По данным агентства, протестующие также нанесли ущерб нескольким административным зданиям.

    Власти Ирана ранее заявляли, что признают право населения на протесты, но подчеркивали, что они не должны перетекать в беспорядки.

    Напомним, что протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты. После этого глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку. Новый главой ЦБ был назначен Абдулнасир Хеммати.

    В нескольких городах Ирана протесты переросли в столкновения с полицией и сопровождались антиправительственными лозунгами. В ходе протестов погибли десятки людей.

    İranda polisə hücum nəticəsində iki nəfər ölüb, daha 30 insan yaralanıb

