В Иране при столкновениях демонстрантов с полицией двое погибли, еще 30 ранены

В городах Лордеган и Бахтиари на юго-западе Ирана при вооруженном нападении протестующих на сотрудников сил безопасности погибли два человека, еще 30 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.

Отмечается, что несколько человек в самый разгар протестов начали стрелять в полицию. По данным агентства, протестующие также нанесли ущерб нескольким административным зданиям.

Власти Ирана ранее заявляли, что признают право населения на протесты, но подчеркивали, что они не должны перетекать в беспорядки.

Напомним, что протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты. После этого глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку. Новый главой ЦБ был назначен Абдулнасир Хеммати.

В нескольких городах Ирана протесты переросли в столкновения с полицией и сопровождались антиправительственными лозунгами. В ходе протестов погибли десятки людей.