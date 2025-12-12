АБР поможет в завершении реконструкции Абшеронской кольцевой линии

Азиатский банк развития (АБР) приступил к оказанию технической помощи на проект "Поддержка подготовки проекта Абшеронской кольцевой линии".

Как передает Report со ссылкой на банк, финансирование в размере 225 тыс. долларов США планируется предоставить через Специальный фонд технической помощи.

"По запросу азербайджанской стороны АБР окажет содействие в виде экспертной поддержки при рассмотрении документов по планированию инфраструктуры; ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в планировании реализации с должным учетом взаимодействия с системами и операциями метро и автобусов, а также деятельности в городских и промышленных зонах; при рассмотрении тендерной документации для закупки пассажирского подвижного состава", - говорится в информации.

Техническая помощь способствует развитию эффективного, современного и ориентированного на спрос железнодорожного транспорта.

"В рамках технической помощи будет завершен обзор проекта генерального плана Абшеронской кольцевой линии АЖД и проведено планирование строительства соответствующей инфраструктуры", - отмечает АБР.

Первоначальная дата завершения оказания технической помощи - 30 ноября 2026 года.

Отметим, что Абшеронская кольцевая линия курсирует от Баку до Сумгайыта в двух направлениях: Баку - Пиршаги - Сумгайыт - Баку и Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку, проходя при этом через другие пассажирские станции на Абшеронском полуострове.

В 2015 году была завершена реконструкция кольцевой железнодорожной линии Баку - Баладжары - Сумгайыт протяженностью 42 км, в 2019 году - линии Баку - Сабунчи и линии Сабунчи - Пиршаги. В 2020 году завершилась реконструкция участка Пиршаги - Горадил - Новханы - Сумгайыт.

6 августа 2025 года начато строительство станции "Дарнагюль". Планируется возвести четыре платформы и два турникетных павильона.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.