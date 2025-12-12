Президент и первая леди посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
- 12 декабря, 2025
- 10:56
Минуло 22 года со дня кончины архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, 12 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.
