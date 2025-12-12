Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Президент и первая леди посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 10:56
    Президент и первая леди посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

    Минуло 22 года со дня кончины архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, 12 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

    Prezident və birinci xanım Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər
    President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva visit grave of National Leader Heydar Aliyev
