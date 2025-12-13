Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.12.2025)

    Финансы
    • 13 декабря, 2025
    • 09:26
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (доллар/баррель)

    61,12

    -0,59

    -13,52

    WTI (долл/барр)

    57,44

    -0,60

    -14,28

    Золото (доллар/унция)

    4 328,30

    29,10

    1 687,30

    Индексы

    Dow-Jones

    48 458,05

    -245,96

    5 913,83

    S&P 500

    6 827,41

    -73,59

    945,78

    Nasdaq

    23 195,17

    -398,69

    3 884,38

    Nikkei

    50 836,55

    687,73

    10 942,01

    Dax

    24 186,49

    -108,12

    4 277,35

    FTSE 100

    9 649,03

    -54,13

    1 476,01

    CAC 40 INDEX

    8 068,62

    -17,14

    687,88

    ShanghaiComposite

    3 889,35

    16,03

    537,59

    BIST 100

    11 311,31

    77,65

    1 480,75

    RTS

    1 082,41

    -9,06

    189,19

    Валюта

    USD/EUR

    1,1740

    0,0005

    0,1386

    GBP/USD

    1,3371

    -0,0022

    0,0855

    USD/JPY

    155,8100

    0,1000

    -1,3900

    USD/RUB

    80,0500

    -13,6266

    -33,4700

    USD/TRY

    42,6950

    0,0204

    7,3350

    USD/CNY

    7,0550

    -0,0007

    -0,2450
    валютные рынки фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.12.2025)
