Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.12.2025)
Финансы
- 13 декабря, 2025
- 09:26
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (доллар/баррель)
|
61,12
|
-0,59
|
-13,52
|
WTI (долл/барр)
|
57,44
|
-0,60
|
-14,28
|
Золото (доллар/унция)
|
4 328,30
|
29,10
|
1 687,30
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 458,05
|
-245,96
|
5 913,83
|
S&P 500
|
6 827,41
|
-73,59
|
945,78
|
Nasdaq
|
23 195,17
|
-398,69
|
3 884,38
|
Nikkei
|
50 836,55
|
687,73
|
10 942,01
|
Dax
|
24 186,49
|
-108,12
|
4 277,35
|
FTSE 100
|
9 649,03
|
-54,13
|
1 476,01
|
CAC 40 INDEX
|
8 068,62
|
-17,14
|
687,88
|
ShanghaiComposite
|
3 889,35
|
16,03
|
537,59
|
BIST 100
|
11 311,31
|
77,65
|
1 480,75
|
RTS
|
1 082,41
|
-9,06
|
189,19
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1740
|
0,0005
|
0,1386
|
GBP/USD
|
1,3371
|
-0,0022
|
0,0855
|
USD/JPY
|
155,8100
|
0,1000
|
-1,3900
|
USD/RUB
|
80,0500
|
-13,6266
|
-33,4700
|
USD/TRY
|
42,6950
|
0,0204
|
7,3350
|
USD/CNY
|
7,0550
|
-0,0007
|
-0,2450
