Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.12.2025)
Maliyyə
- 13 dekabr, 2025
- 09:12
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
61,12
|
-0,59
|
-13,52
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
57,44
|
-0,60
|
-14,28
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 328,30
|
29,10
|
1 687,30
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 458,05
|
-245,96
|
5 913,83
|
S&P 500
|
6 827,41
|
-73,59
|
945,78
|
Nasdaq
|
23 195,17
|
-398,69
|
3 884,38
|
Nikkei
|
50 836,55
|
687,73
|
10 942,01
|
Dax
|
24 186,49
|
-108,12
|
4 277,35
|
FTSE 100
|
9 649,03
|
-54,13
|
1 476,01
|
CAC 40 INDEX
|
8 068,62
|
-17,14
|
687,88
|
Shanghai Composite
|
3 889,35
|
16,03
|
537,59
|
Bist 100
|
11 311,31
|
77,65
|
1 480,75
|
RTS
|
1 082,41
|
-9,06
|
189,19
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1740
|
0,0005
|
0,1386
|
USD/GBP
|
1,3371
|
-0,0022
|
0,0855
|
JPY/USD
|
155,8100
|
0,1000
|
-1,3900
|
RUB/USD
|
80,0500
|
-13,6266
|
-33,4700
|
TRY/USD
|
42,6950
|
0,0204
|
7,3350
|
CNY/USD
|
7,0550
|
-0,0007
|
-0,2450
