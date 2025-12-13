WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Maliyyə
    • 13 dekabr, 2025
    • 09:12
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.12.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    61,12

    -0,59

    -13,52

    Neft WTI (dollar/barel)

    57,44

    -0,60

    -14,28

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 328,30

    29,10

    1 687,30

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 458,05

    -245,96

    5 913,83

    S&P 500

    6 827,41

    -73,59

    945,78

    Nasdaq

    23 195,17

    -398,69

    3 884,38

    Nikkei

    50 836,55

    687,73

    10 942,01

    Dax

    24 186,49

    -108,12

    4 277,35

    FTSE 100

    9 649,03

    -54,13

    1 476,01

    CAC 40 INDEX

    8 068,62

    -17,14

    687,88

    Shanghai Composite

    3 889,35

    16,03

    537,59

    Bist 100

    11 311,31

    77,65

    1 480,75

    RTS

    1 082,41

    -9,06

    189,19

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1740

    0,0005

    0,1386

    USD/GBP

    1,3371

    -0,0022

    0,0855

    JPY/USD

    155,8100

    0,1000

    -1,3900

    RUB/USD

    80,0500

    -13,6266

    -33,4700

    TRY/USD

    42,6950

    0,0204

    7,3350

    CNY/USD

    7,0550

    -0,0007

    -0,2450
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.12.2025)

