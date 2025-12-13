Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Самолет "Победы", летевший из Москвы в Самарканд, вынужденно сел в Бухаре

    В регионе
    • 13 декабря, 2025
    • 09:15
    Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Самарканд, утром в субботу вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана в аэропорту назначения.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-службе Uzbekistan airports.

    "В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) в аэропорту Самарканда экипаж рейса PBD-997 авиакомпании Pobeda по маршруту Москва-Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Бухаре", - говорится в сообщении.

    В настоящее время экипаж и пассажиры ожидают улучшения погоды, чтобы вылететь в Самарканд.

    Moskvadan Səmərqəndə uçan təyyarə Buxarada məcburi eniş edib
