Самолет "Победы", летевший из Москвы в Самарканд, вынужденно сел в Бухаре
В регионе
- 13 декабря, 2025
- 09:15
Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Самарканд, утром в субботу вынужденно сел в Бухаре из-за сильного тумана в аэропорту назначения.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-службе Uzbekistan airports.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) в аэропорту Самарканда экипаж рейса PBD-997 авиакомпании Pobeda по маршруту Москва-Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Бухаре", - говорится в сообщении.
В настоящее время экипаж и пассажиры ожидают улучшения погоды, чтобы вылететь в Самарканд.
