WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Moskvadan Səmərqəndə uçan təyyarə Buxarada məcburi eniş edib

    Region
    • 13 dekabr, 2025
    • 09:29
    Moskvadan Səmərqəndə uçan təyyarə Buxarada məcburi eniş edib

    Moskva-Səmərqənd reysi ilə uçan "Pobeda" aviaşirkətinə məxsus təyyarə bu səhər Səmərqənd aeroportunda olan güclü duman səbəbindən Buxaraya məcburi eniş edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Uzbekistan airports"un mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Səmərqənd aeroportundakı əlverişsiz meteoroloji şərait səbəbindən Moskva-Səmərqənd reysi ilə uçan təyyarə Buxarada məcburi eniş edib.

    Hazırda ekipaj və sərnişinlər Səmərqəndə uçmaq üçün havanın düzəlməsini gözləyirlər.

    aviareys təyyarə Özbəkistan
    Самолет "Победы", летевший из Москвы в Самарканд, вынужденно сел в Бухаре

    Son xəbərlər

    09:29

    Moskvadan Səmərqəndə uçan təyyarə Buxarada məcburi eniş edib

    Region
    09:28

    Üzgüçülük üzrə Azərbaycan çempionatında növbəti mükafatçılar bəlli olub

    Fərdi
    09:26

    Azərbaycan ABŞ ilə enerji sahəsində potensial əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    09:12

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.12.2025)

    Maliyyə
    09:00

    Premyer Liqa: "Şamaxı" "Zirə" ilə, "Sabah" "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:56

    Qazaxıstanda kafedə partlayış olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Region
    08:51

    Yaponiyanın məşhur şirkəti ABŞ-dən avtomobillərin idxalını artıra bilər

    Digər ölkələr
    08:42

    "Qalatasaray"ın hücumçusu İkardi "Milan"a keçə bilər

    Futbol
    08:17

    "Euroclear" Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən təxminən 16 milyard avro qazanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti