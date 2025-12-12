WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Prezident və birinci xanım Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 10:39
    Prezident və birinci xanım Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

    Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünyaşöhrətli siyasi xadim, xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin vəfatından 22 il ötür.

    "Report" xəbər verir ki, dekabrın 12-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər.

    Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin məzarı önünə əklil qoyub.

    Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.

    Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Ulu Öndərin ömür-gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsini ehtiramla andılar, məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar.

    Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamerlan Əliyevin də xatirələri yad edilib, məzarları üstünə gül dəstələri düzülüb.

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü Heydər Əliyev Fəxri xiyaban
    Президент и первая леди посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
    President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva visit grave of National Leader Heydar Aliyev

