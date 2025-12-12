Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Токаев: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для региона

    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 10:49
    Вашингтонские договоренности между Азербайджаном и Арменией открывают широкие возможности для развития всестороннего сотрудничества на Южном Кавказе и за его пределами.

    Как сообщает Report, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на форуме Международного мира и доверия в Ашхабаде.

    "На наш взгляд, историческое значение имеет подписание Азербайджаном и Арменией совместной декларации о мире, что открывает широкие перспективы разностороннего сотрудничества в данном регионе и за его пределами. Надеемся на скорейшее заключение полноформатного мирного договора, гарантирующего стабильность на Южном Кавказе", - сказал Токаев.

    Президент Казахстана выразил надежду на то, что Баку и Ереван подпишут в ближайшее время окончательное мирное соглашение.

    Лента новостей