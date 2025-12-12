Токаев: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для региона
- 12 декабря, 2025
- 10:49
Вашингтонские договоренности между Азербайджаном и Арменией открывают широкие возможности для развития всестороннего сотрудничества на Южном Кавказе и за его пределами.
Как сообщает Report, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на форуме Международного мира и доверия в Ашхабаде.
"На наш взгляд, историческое значение имеет подписание Азербайджаном и Арменией совместной декларации о мире, что открывает широкие перспективы разностороннего сотрудничества в данном регионе и за его пределами. Надеемся на скорейшее заключение полноформатного мирного договора, гарантирующего стабильность на Южном Кавказе", - сказал Токаев.
Президент Казахстана выразил надежду на то, что Баку и Ереван подпишут в ближайшее время окончательное мирное соглашение.