ЕАБР: Азербайджан - в тройке крупнейших получателей ПИИ из стран евразийского региона

Азербайджан входит в тройку крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций (ПИИ) среди стран Евразийского региона.

Как сообщает Report со ссылкой на Евразийский банк развития (ЕАБР), по состоянию на конец первой половины 2025 года объем входящих в экономику Азербайджана ПИИ достиг 5,439 млрд долларов, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с 2016 годом.

"Для страны характерна высокая капиталоемкость - в среднем около 302 млн долларов на проект, что является самым высоким показателем среди стран региона. Всего в стране реализуется 18 проектов. Около 90% общего объема инвестиций (4,8 млрд долларов) приходится на один крупный проект - разработку газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз", - говорится в информации.

Девять стран региона сумели аккумулировать более 1 млрд долларов инвестиций. Наибольшие доли пришлись на Узбекистан (22,3%), Казахстан (19,5%), Азербайджан (11,2%), Беларусь (10,4%) и Армению (10,2%).

По состоянию на конец первого полугодия 2025 года объем накопленных российских ПИИ в экономике Азербайджана достиг 5,4 млрд долларов, что на 9,7% выше уровня 2022 года.

"Примечательно, что эта сумма распределена всего между 10 проектами, что свидетельствует о высокой средней стоимости одного проекта - около 540 млн долларов", - говорится в информации.

По данным ЕАБР, Азербайджан занимает третье место среди крупнейших инвесторов в Евразийском регионе.

"На июль 2025 года накопленный объем азербайджанских ПИИ достиг 3,219 млрд долларов, распределенных между 41 инвестиционным проектом. С 2016 года вложения увеличились на 1,5 млрд долларов (+90%), что позволило стране подняться с четвертого на третье место в рейтинге инвесторов, обойдя Беларусь. Основные сектора инвестирования - телекоммуникации (25%), транспорт и логистика (22%), а также торговля (16%)", - отмечает ЕАБР.

По итогам первого полугодия 2025 года объем исходящих ПИИ из пяти стран Евразийского региона превысил 1 млрд долларов: Россия инвестировала 38 млрд долларов, Казахстан и Азербайджан - по 3,2 млрд долларов, Армения - 1,4 млрд долларов, а Беларусь - 1 млрд долларов.

"Азербайджанские компании также активизировали деятельность, вложив около 80 млн долларов, преимущественно в реализацию проектов в Узбекистане и Кыргызстане. Кроме того, ключевыми инвесторами в экономику Грузии выступают компании из Азербайджана и России, которые на конец первого полугодия 2025 года аккумулировали по 1,2 млрд долларов вложений", - подчеркивает ЕАБР.