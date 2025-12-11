ЮНЕСКО признал разведение алабаев нематериальным культурным наследием

Номинация Туркменистана "Искусство разведения туркменского алабая" включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении гостелерадио страны.

Это решение единогласно было приятно 11 декабря на 20-й сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в Нью-Дели.

Решение поддержали все 24 члена комитета, высоко оценив подготовку досье, выполненного Национальной комиссией Туркменистана по делам ЮНЕСКО совместно с международной ассоциацией "Туркменские алабаи". В подготовке номинации активно участвовали мастера и семьи собаководов, учёные и ценители породы, при этом подчеркнута значимая роль женщин в сохранении традиции.