Азербайджан и США обсудили возможности цифровой трансформации
ИКТ
- 11 декабря, 2025
- 16:08
Азербайджан и США обсудили развитие Среднего коридора, а также региональные возможности, создаваемые цифровой трансформацией и энергетическими проектами.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".
"В рамках визита в США мы встретились с основателем, председателем и главным исполнительным директором Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси и глобальным руководителем компании Эриком Варвелем. На встрече мы обменялись мнениями о создании совместной инвестиционной платформы в сфере транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и дата-центров", - отметил министр.
