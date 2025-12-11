Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и США обсудили возможности цифровой трансформации

    ИКТ
    • 11 декабря, 2025
    • 16:08
    Азербайджан и США обсудили возможности цифровой трансформации

    Азербайджан и США обсудили развитие Среднего коридора, а также региональные возможности, создаваемые цифровой трансформацией и энергетическими проектами.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".

    "В рамках визита в США мы встретились с основателем, председателем и главным исполнительным директором Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси и глобальным руководителем компании Эриком Варвелем. На встрече мы обменялись мнениями о создании совместной инвестиционной платформы в сфере транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и дата-центров", - отметил министр.

