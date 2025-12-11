Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    ЕС хочет 12 декабря продлить заморозку активов РФ для кредита Украине

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 16:21
    ЕС хочет 12 декабря продлить заморозку активов РФ для кредита Украине

    Евросоюз (ЕС) намерен завтра, 12 декабря достичь соглашения о продлении заморозки российских активов с использованием чрезвычайных полномочий.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    "Евросоюз стремится уже в пятницу достичь соглашения по продлению заморозки российских активов с использованием чрезвычайных полномочий. Это ключевой шаг на пути к привлечению этих средств на помощь Украине. Еврокомиссия вскоре представит предложение по этому вопросу с целью заключения соглашения до конца недели", - отметил источник.

    Евросоюз Россия заморозка активов
    Aİ Rusiya aktivlərinin dondurulması müddətini uzatmaq istəyir
    Elvis

    Последние новости

    16:47
    Фото

    Военная делегация Азербайджана побывала в Центре кибербезопасности в Узбекистане

    Армия
    16:44

    Страны ЕС запросили у ЕК €50 млрд на производство снарядов, ракет и средств ПВО

    Другие страны
    16:40

    Торговая миссия Турции посетит Баку в начале 2026 года

    Бизнес
    16:39

    Более 300 образцов из Азыхской пещеры отправлены на анализ в лаборатории Европы

    Наука и образование
    16:33

    На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    16:29

    Представители стран Бенилюкса после Баку провели встречи в Ереване

    В регионе
    16:28

    Правительство Болгарии ушло в отставку

    Другие страны
    16:21

    ЕС хочет 12 декабря продлить заморозку активов РФ для кредита Украине

    Другие страны
    16:16
    Фото
    Видео

    Начался суд над Кареном Аванесяном, обвиняемым в попытке теракта в Ханкенди

    Происшествия
    Лента новостей