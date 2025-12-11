ЕС хочет 12 декабря продлить заморозку активов РФ для кредита Украине
- 11 декабря, 2025
- 16:21
Евросоюз (ЕС) намерен завтра, 12 декабря достичь соглашения о продлении заморозки российских активов с использованием чрезвычайных полномочий.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Евросоюз стремится уже в пятницу достичь соглашения по продлению заморозки российских активов с использованием чрезвычайных полномочий. Это ключевой шаг на пути к привлечению этих средств на помощь Украине. Еврокомиссия вскоре представит предложение по этому вопросу с целью заключения соглашения до конца недели", - отметил источник.
