Али Асадов находится с рабочим визитом в Туркменистане
Внешняя политика
- 11 декабря, 2025
- 16:03
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.
В международном аэропорту Ашхабада Али Асадова встретили заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мамметхан Чакиев и другие официальные лица.
Отметим, что Асадов примет участие в мероприятиях, связанных с 30-летием признания нейтралитета Туркменистана.
