Али Асадов находится с рабочим визитом в Туркменистане

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

В международном аэропорту Ашхабада Али Асадова встретили заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мамметхан Чакиев и другие официальные лица.

Отметим, что Асадов примет участие в мероприятиях, связанных с 30-летием признания нейтралитета Туркменистана.