Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədir
Xarici siyasət
- 11 dekabr, 2025
- 15:48
Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Aşqabad Beynəlxalq Hava Limanında Əli Əsədovu Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Məmmetxan Çakiyev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Qeyd edək ki, o, Türkmənistanın bitərəfliyinin tanınmasının 30-cu ildönümü ilə bağlı tədbirlərdə iştirak edəcək.
Son xəbərlər
16:21
Foto
Azərbaycanın su təsərrüfatı obyektlərində enerji səmərəliliyi artırılacaqEnergetika
16:11
Aİ-nin son addımları deməyə əsas verir ki, sülh prosesi onu maraqlandırmır - RƏYXarici siyasət
16:11
Ərdoğan: Türkiyə 2028-ci il üçün 1,9 trilyon dollar milli gəlir hədəflərinə doğru irəliləyirRegion
16:11
Bakıda müxtəlif şirkətlərin Türkiyənin ticarət nümayəndələri ilə görüşü olacaqBiznes
16:08
Elvin Yunuszadə: "200-cü oyuna "Karvan-Yevlax"da çatdığım üçün sevinirəm"Futbol
16:00
Foto
Fərhad Hacıyev: "Yüksəliş" dayanıqlı liderlik ekosistemi formalaşdıran unikal dövlət layihəsidirElm və təhsil
15:53
Ankara Sosial Elmlər Universitetinin müəllimi: Ermənistan Azərbaycanın şərtləri ilə razılaşmalıdırRegion
15:49
Fridrix Merts: Həftəsonu Ukrayna-ABŞ danışıqları baş tuta bilərDigər ölkələr
15:48
Foto