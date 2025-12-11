İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 15:48
    Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədir

    Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Aşqabad Beynəlxalq Hava Limanında Əli Əsədovu Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Məmmetxan Çakiyev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Qeyd edək ki, o, Türkmənistanın bitərəfliyinin tanınmasının 30-cu ildönümü ilə bağlı tədbirlərdə iştirak edəcək.

    Foto
    Али Асадов находится с рабочим визитом в Туркменистане

