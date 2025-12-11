Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Археологи нашли в Ходжалы примыкающую к мавзолею гробницу

    Наука и образование
    • 11 декабря, 2025
    • 16:16
    В ходе археологических раскопок у Ходжалинского мавзолея обнаружено примыкающее к нему захоронение, ранее не имевшее видимых наземных следов.

    Как сообщает Report, соответствующая информация отражена в итоговом отчете Института археологии и антропологии НАНА за 2025 год.

    Согласно документу, археолог Шамиль Наджафов проводил исследования на территории Ходжалинского историко-археологического комплекса. В результате раскопок в некрополе на глубине 70 см было выявлено место захоронения, примыкающее к Ходжалинскому мавзолею и не проявлявшееся на поверхности. Кроме того, в некрополе обнаружен еще один курган, относящийся к бронзовому веку.

    В отчете также отмечается, что археолог Музаффар Гусейнов продолжил исследования в некрополе Мунджуглутяпя, расположенном в селе Татарлы Геранбойского района. В исследованной гробнице №38 зафиксирован необычный погребальный обряд: богатая погребальная камера после покрытия ее деревянным настилом была вновь перекрыта сверху глиняными сосудами и украшениями. Традиция размещения археологических материалов поверх деревянного перекрытия характерна преимущественно для скифских курганов.

    Обнаружение подобного обряда в некрополе Мунджуглутяпя исследователи рассматривают как традицию культуры Ходжалы–Гедебейского района.

    Xocalı türbəsinə bitişik məqbərə yeri aşkar edilib
    New burial site discovered adjacent to Khojaly tomb in Azerbaijan
