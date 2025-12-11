Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Начался суд над Кареном Аванесяном, обвиняемым в попытке теракта в Ханкенди

    Происшествия
    • 11 декабря, 2025
    • 16:16
    Начался суд над Кареном Аванесяном, обвиняемым в попытке теракта в Ханкенди

    Проходит предварительное слушание по уголовному делу против Карена Аванесяна, обвиняемого в терроризме и других особо тяжких преступлениях в Ханкенди.

    Как сообщает западное бюро Report, уголовное дело рассматривается в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Натига Алиева.

    В ходе процесса уточняются анкетные данные обвиняемого, разъясняются его права и обязанности.

    Армения военный суд Гянджа Карен Аванесян армянские военные преступники судебное заседание
    Фото
    Видео
    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyanın cinayət işi məhkəmə baxışına verilib - YENİLƏNİB
    Фото
    Видео
    Trial begins for Karen Hovanissyan, accused of attempted terror attack in Khankandi
    Elvis

    Последние новости

    16:47
    Фото

    Военная делегация Азербайджана побывала в Центре кибербезопасности в Узбекистане

    Армия
    16:44

    Страны ЕС запросили у ЕК €50 млрд на производство снарядов, ракет и средств ПВО

    Другие страны
    16:40

    Торговая миссия Турции посетит Баку в начале 2026 года

    Бизнес
    16:39

    Более 300 образцов из Азыхской пещеры отправлены на анализ в лаборатории Европы

    Наука и образование
    16:33

    На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    16:29

    Представители стран Бенилюкса после Баку провели встречи в Ереване

    В регионе
    16:28

    Правительство Болгарии ушло в отставку

    Другие страны
    16:21

    ЕС хочет 12 декабря продлить заморозку активов РФ для кредита Украине

    Другие страны
    16:16
    Фото
    Видео

    Начался суд над Кареном Аванесяном, обвиняемым в попытке теракта в Ханкенди

    Происшествия
    Лента новостей