Начался суд над Кареном Аванесяном, обвиняемым в попытке теракта в Ханкенди

Проходит предварительное слушание по уголовному делу против Карена Аванесяна, обвиняемого в терроризме и других особо тяжких преступлениях в Ханкенди.

Как сообщает западное бюро Report, уголовное дело рассматривается в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Натига Алиева.

В ходе процесса уточняются анкетные данные обвиняемого, разъясняются его права и обязанности.