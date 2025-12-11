Начался суд над Кареном Аванесяном, обвиняемым в попытке теракта в Ханкенди
Происшествия
- 11 декабря, 2025
- 16:16
Проходит предварительное слушание по уголовному делу против Карена Аванесяна, обвиняемого в терроризме и других особо тяжких преступлениях в Ханкенди.
Как сообщает западное бюро Report, уголовное дело рассматривается в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Натига Алиева.
В ходе процесса уточняются анкетные данные обвиняемого, разъясняются его права и обязанности.
Последние новости
16:47
Фото
Военная делегация Азербайджана побывала в Центре кибербезопасности в УзбекистанеАрмия
16:44
Страны ЕС запросили у ЕК €50 млрд на производство снарядов, ракет и средств ПВОДругие страны
16:40
Торговая миссия Турции посетит Баку в начале 2026 годаБизнес
16:39
Более 300 образцов из Азыхской пещеры отправлены на анализ в лаборатории ЕвропыНаука и образование
16:33
На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1Другие страны
16:29
Представители стран Бенилюкса после Баку провели встречи в ЕреванеВ регионе
16:28
Правительство Болгарии ушло в отставкуДругие страны
16:21
ЕС хочет 12 декабря продлить заморозку активов РФ для кредита УкраинеДругие страны
16:16
Фото
Видео