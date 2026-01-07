Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Черный ящик" рухнувшего в Турции ливийского самолета поврежден

    Черный ящик рухнувшего в Турции ливийского самолета поврежден

    Бортовой самописец ливийского самолета, потерпевшего крушение в Турции, поврежден.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

    По его словам, расшифровка данных "черного ящика" будет проводиться в Великобритании.

    Отметим, что 23 декабря прошлого года самолет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, вылетевший из аэропорта Анкары Эсенбога в направлении столицы Ливии Триполи, потерпел крушение в районе Хайманы. В результате катастрофы погибли начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ливии, генерал армии Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад, командующий сухопутными войсками, корпусный генерал Футури Грибель, директор военных заводов Ливии, бригадный генерал Махмуд Джума аль-Гитеви, советник главы Генштаба Мухаммед Ассави, а также фотограф Мухаммед Омар Ахмед Махджуб.

    Лента новостей