    "Челси" готов заплатить €75 млн за португальского нападающего

    Футбол
    • 07 января, 2026
    • 13:52
    Челси готов заплатить €75 млн за португальского нападающего

    Английский "Челси" готов заплатить за трансфер португальского нападающего Рафаэла Леау €75 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Fussballdaten, клуб нацелился на подписание 26-летнего вингера "Милана" в зимнее трансферное окно.

    Согласно информации, "Челси" сделал Леау своей приоритетной трансферной целью на ближайшее время.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за "Милан" 13 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и одной результативной передачей. Действующий контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до 2028 года.

    "Çelsi" portuqaliyalı futbolçunun transferi üçün 75 milyon avro ödəməyə hazırdır
    Chelsea ready to pay €75M for Portuguese footballer Rafael Leão

