"Челси" готов заплатить €75 млн за португальского нападающего
Футбол
- 07 января, 2026
- 13:52
Английский "Челси" готов заплатить за трансфер португальского нападающего Рафаэла Леау €75 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на издание Fussballdaten, клуб нацелился на подписание 26-летнего вингера "Милана" в зимнее трансферное окно.
Согласно информации, "Челси" сделал Леау своей приоритетной трансферной целью на ближайшее время.
В нынешнем сезоне нападающий провел за "Милан" 13 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и одной результативной передачей. Действующий контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до 2028 года.
Последние новости
14:53
Азербайджан начал импортировать инжир из Саудовской АравииБизнес
14:48
Фото
В Газахе загорелся перевозивший топливо автомобиль, есть погибший - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
14:44
Зеленский: Украина обсудит во Франции вопросы Запорожской АЭС и территорийДругие страны
14:39
Агентство: В 2025 году соцподдержку получили 37 репатриированных граждан АзербайджанаСоциальная защита
14:35
Фото
Видео
ГААДА: В Баку построен уникальный пешеходный мостИнфраструктура
14:31
Названы территории Азербайджана с рекордными температурами в 2025 годуЭкология
14:27
Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в сборах в АвстрииИндивидуальные
14:19
В Испании снежная буря парализовала движение - закрыты десятки дорогДругие страны
14:09