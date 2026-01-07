"Челси" готов заплатить €75 млн за португальского нападающего

Английский "Челси" готов заплатить за трансфер португальского нападающего Рафаэла Леау €75 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Fussballdaten, клуб нацелился на подписание 26-летнего вингера "Милана" в зимнее трансферное окно.

Согласно информации, "Челси" сделал Леау своей приоритетной трансферной целью на ближайшее время.

В нынешнем сезоне нападающий провел за "Милан" 13 матчей во всех турнирах, отметившись семью голами и одной результативной передачей. Действующий контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до 2028 года.