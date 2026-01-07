"Çelsi" portuqaliyalı futbolçunun transferi üçün 75 milyon avro ödəməyə hazırdır
Futbol
- 07 yanvar, 2026
- 13:33
İngiltərənin "Çelsi" klubu Portuqaliya millisinin futbolçusu Rafael Leaunun transferi üçün 75 milyon avro ödəməyə hazırdır.
"Report" "Fussballdaten" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "zadəganlar" hazırda İtaliyanın "Milan" komandasında çıxış edən 26 yaşlı vingeri qışda heyətinə cəlb etmək istəyir.
Oyunçu transfer dönəmində London təmsilçisinin əsas hədəfi hesab edilir.
Qeyd edək ki, Rafael Leau cari mövsüm bütün turnirlərdə 13 oyunda 7 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun "Milan"la müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
Son xəbərlər
13:58
Rəsmi Kiyev: Paris danışıqları konkret nəticələr veribDigər ölkələr
13:53
Ötən il Azərbaycanda maksimal və minimal temperaturun müşahidə olunduğu ərazilər açıqlanıbEkologiya
13:46
Azərbaycanın 31 cüdoçusu Avstriyada beynəlxalq toplanışa qatılıbFərdi
13:45
Foto
Azərbaycan "ACWA Power" ilə elektrik enerjisinin ötürülməsini müzakirə edibEnergetika
13:42
Teodora Georgiyeva: "Azərbaycanın "mavi yanacağı" ən rəqabətqabiliyyətli qazdır"Energetika
13:41
Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobil yanırHadisə
13:38
Nəzrin Mansurlunun ölümündə təqsirləndirilən həkim amnistiyaya düşərək azadlığa buraxılıbHadisə
13:33
"Çelsi" portuqaliyalı futbolçunun transferi üçün 75 milyon avro ödəməyə hazırdırFutbol
13:20