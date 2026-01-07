İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Çelsi" portuqaliyalı futbolçunun transferi üçün 75 milyon avro ödəməyə hazırdır

    Futbol
    • 07 yanvar, 2026
    • 13:33
    Çelsi portuqaliyalı futbolçunun transferi üçün 75 milyon avro ödəməyə hazırdır

    İngiltərənin "Çelsi" klubu Portuqaliya millisinin futbolçusu Rafael Leaunun transferi üçün 75 milyon avro ödəməyə hazırdır.

    "Report" "Fussballdaten" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "zadəganlar" hazırda İtaliyanın "Milan" komandasında çıxış edən 26 yaşlı vingeri qışda heyətinə cəlb etmək istəyir.

    Oyunçu transfer dönəmində London təmsilçisinin əsas hədəfi hesab edilir.

    Qeyd edək ki, Rafael Leau cari mövsüm bütün turnirlərdə 13 oyunda 7 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun "Milan"la müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

    Rafael Leau Çelsi klubu transfer Milan klubu Portuqaliya millisi
