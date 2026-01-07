Офис президента Украины: Переговоры в Париже дали конкретные результаты

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 13:49
    Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что в рамках переговоров в Париже уже достигнуты конкретные результаты.

    Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

    "Продолжаем важные переговоры в Париже для достижения устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для нашего государства. Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается", - написал он.

    Он также отметил, что Украина продолжить придерживаться принципа защиты национальных интересов.

    Отметим, что ранее по итогам встречи Коалиции желающих в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерении развернуть международные силы на украинской территории. Участники также подписали декларацию о гарантиях безопасности Киеву.

    Украина Кирилл Буданов офис президента Украины российско-украинская война переговоры Париж "коалиция желающих"

