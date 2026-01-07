Офис президента Украины: Переговоры в Париже дали конкретные результаты

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что в рамках переговоров в Париже уже достигнуты конкретные результаты.

Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Продолжаем важные переговоры в Париже для достижения устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для нашего государства. Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается", - написал он.

Он также отметил, что Украина продолжить придерживаться принципа защиты национальных интересов.

Отметим, что ранее по итогам встречи Коалиции желающих в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерении развернуть международные силы на украинской территории. Участники также подписали декларацию о гарантиях безопасности Киеву.