İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Rəsmi Kiyev: Paris danışıqları konkret nəticələr verib

    Digər ölkələr
    • 07 yanvar, 2026
    • 13:58
    Rəsmi Kiyev: Paris danışıqları konkret nəticələr verib

    Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Kirill Budanov Paris danışıqları çərçivəsində artıq konkret nəticələrə nail olunduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, öz teleqram kanalında yazıb.

    "Dövlətimiz üçün davamlı sülh və etibarlı təhlükəsizlik zəmanətləri əldə etmək məqsədilə Parisdə vacib danışıqları davam etdiririk. Bütün məlumatlar ictimailəşdirilə bilməz, lakin konkret nəticələr artıq var, iş davam edir", - o qeyd edib.

    K.Budanov bildirib ki, Ukrayna milli maraqların müdafiəsi prinsipinə sadiq qalmaqda davam edəcək.

    Qeyd edək ki, Parisdə "İstəklilər koalisiyası"nın görüşünün nəticələrinə əsasən, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Ukrayna ərazisində beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi barədə niyyət bəyannaməsi, eləcə də Kiyevə təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsi haqqında bəyannamə imzalayıblar.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Budanov
    Офис президента Украины: Переговоры в Париже дали конкретные результаты

    Son xəbərlər

    13:58

    Rəsmi Kiyev: Paris danışıqları konkret nəticələr verib

    Digər ölkələr
    13:53

    Ötən il Azərbaycanda maksimal və minimal temperaturun müşahidə olunduğu ərazilər açıqlanıb

    Ekologiya
    13:46

    Azərbaycanın 31 cüdoçusu Avstriyada beynəlxalq toplanışa qatılıb

    Fərdi
    13:45
    Foto

    Azərbaycan "ACWA Power" ilə elektrik enerjisinin ötürülməsini müzakirə edib

    Energetika
    13:42

    Teodora Georgiyeva: "Azərbaycanın "mavi yanacağı" ən rəqabətqabiliyyətli qazdır"

    Energetika
    13:41

    Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobil yanır

    Hadisə
    13:38

    Nəzrin Mansurlunun ölümündə təqsirləndirilən həkim amnistiyaya düşərək azadlığa buraxılıb

    Hadisə
    13:33

    "Çelsi" portuqaliyalı futbolçunun transferi üçün 75 milyon avro ödəməyə hazırdır

    Futbol
    13:20

    Türkiyədə qəzaya uğrayan Liviya təyyarəsinin "qara qutu"su zədələnib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti