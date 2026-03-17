KİV: Hörmüz boğazı 18 gündür bağlıdır
Region
- 17 mart, 2026
- 21:26
Gəmiləri izləmə sisteminin saytının məlumatına görə, Hörmüz boğazı 18 gündür ki, bağlıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Khabar Fouri" yayıb.
"Boğazın mərkəzi hissəsində Bəndər-Abbas (İran) limanı istiqamətində hərəkət edən yalnız bir gəmi var",- məlumatda bildirilib və əlavə edilib ki, ABŞ və Avropanın boğazın işini bərpa etmək cəhdləri nəticə verməyib.
