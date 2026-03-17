СМИ: Ормузский пролив закрыт уже 18 дней

Согласно данным сайта системы отслеживания судов, Ормузский пролив остается закрытым уже 18 дней.

Как сообщает Report, об этом передает Khabar Fouri.

"В центральной части пролива в направлении порта Бендер-Аббас (Иран) движется лишь одно судно", - говорится в сообщении. Также отмечается, что попытки США и Европы восстановить работу пролива пока не принесли результатов.