СМИ: Ормузский пролив закрыт уже 18 дней
В регионе
- 17 марта, 2026
- 21:29
Согласно данным сайта системы отслеживания судов, Ормузский пролив остается закрытым уже 18 дней.
Как сообщает Report, об этом передает Khabar Fouri.
"В центральной части пролива в направлении порта Бендер-Аббас (Иран) движется лишь одно судно", - говорится в сообщении. Также отмечается, что попытки США и Европы восстановить работу пролива пока не принесли результатов.
21:29
СМИ: Ормузский пролив закрыт уже 18 днейВ регионе
21:24
Зеленский: На Ближнем Востоке находится 201 украинский военный эксперт по противодействию дронамДругие страны
21:08
Фото
В Агдаме состоялся праздничный концертВнутренняя политика
21:06
Видео
Служба госбезопасности задержала шантажировавшего семью президента АзербайджанаВнутренняя политика
20:58
Фото
В Национальном музее ковра открылась выставка Нигяр АлиевойИскусство
20:45
Дональд Трамп отложил поездку в КитайДругие страны
20:42
Ананд: Канада поделится с Турцией своим опытом в ядерной отраслиВ регионе
20:38
Трамп заявил, что США уйдут из Ирана в ближайшем будущемДругие страны
20:33