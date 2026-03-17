DTX Prezidentin ailəsini şantaj edən şəxsi saxlayıb
- 17 mart, 2026
- 21:03
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ailəsini şantaj edən şəxsi saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı İTV-də süjet yayımlanıb.
Süjetdə qeyd edilib ki, bu ilin əvvəlindən xaricdə yaşayan blogerlər Mehman və Emin Hüseynovlar, Qabil Məmmədov Alena Əliyeva barədə müxtəlif internet platformalarında böhtan xarakterli məlumatlar yaymağa başlayıblar. Hətta Mehman Hüseynov canlı yayımların birində şəkil fraqmenti nümayiş etdirib.
Bu saxta videomateriallar hardan alınıb? Blogerlər videoları müəyyən adamlardan aldıqlarını deyirlər. Bəs bu adamlar kimdir? Bu suallara süjetdə cavab verilib.
Son xəbərlər
21:26
KİV: Hörmüz boğazı 18 gündür bağlıdırRegion
21:22
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında müntəzəm mövsümün son turu başlayıbKomanda
21:06
Foto
Video
Binəqədidə yanğın baş verən əraziyə polis əməkdaşları da cəlb olunub - YENİLƏNİBHadisə
21:03
Video
DTX Prezidentin ailəsini şantaj edən şəxsi saxlayıbDaxili siyasət
20:56
AVRO-2027-nin seçmə mərhələsi: Azərbaycan millisi növbəti oyununda da uduzubİdman
20:55
Foto
Ağdamda bayram konserti təşkil olunubDaxili siyasət
20:51
Foto
Milli Xalça Muzeyində Nigar Əliyevanın sərgisi açılıbİncəsənət
20:49
ABŞ Prezidenti Çinə səfərini təxirə salıbDigər ölkələr
20:46