Служба госбезопасности задержала шантажировавшего семью президента Азербайджана
Внутренняя политика
- 17 марта, 2026
- 21:06
Служба государственной безопасности задержала лицо, шантажировавшее семью президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Report представляет сюжет Общественной телерадиовещательной компании (İTV) по данному вопросу.
В сюжете отмечено, что с начала этого года проживающие за рубежом блогеры Мехман и Эмин Гусейновы, а также Габиль Мамедов начали распространять клеветнические сведения об Алене Алиевой на различных интернет-платформах. Более того, Мехман Гусейнов в одном из прямых эфиров продемонстрировал фрагмент фотографии.
Откуда были получены эти поддельные видео и фотоматериалы? Блогеры говорят, что получили видео от определенных лиц. А кто эти люди? Ответы на эти вопросы в видеорепортаже:
21:29
СМИ: Ормузский пролив закрыт уже 18 днейВ регионе
21:24
Зеленский: На Ближнем Востоке находится 201 украинский военный эксперт по противодействию дронамДругие страны
21:08
Фото
В Агдаме состоялся праздничный концертВнутренняя политика
21:06
Видео
Служба госбезопасности задержала шантажировавшего семью президента АзербайджанаВнутренняя политика
20:58
Фото
В Национальном музее ковра открылась выставка Нигяр АлиевойИскусство
20:45
Дональд Трамп отложил поездку в КитайДругие страны
20:42
Ананд: Канада поделится с Турцией своим опытом в ядерной отраслиВ регионе
20:38
Трамп заявил, что США уйдут из Ирана в ближайшем будущемДругие страны
20:33