Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında müntəzəm mövsümün son turu başlayıb
Komanda
- 17 mart, 2026
- 21:22
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasının müntəzəm mövsümündə sonuncu tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, kişilərin yarışında XVIII turun iki oyunu baş tutub.
"Neftçi" "Gənclər"i 3:0, "Ordu" isə "Murov Az Terminal"ı 3:2 hesabı ilə məğlub edib.
Qarşılaşmalar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) idman zalında keçirilib.
Qadınların mübarizəsində "Murov Az Terminal" "Turan"ın qonağı olacaq. Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan görüş ev sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Son xəbərlər
21:26
KİV: Hörmüz boğazı 18 gündür bağlıdırRegion
21:22
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında müntəzəm mövsümün son turu başlayıbKomanda
21:06
Foto
Video
Binəqədidə yanğın baş verən əraziyə polis əməkdaşları da cəlb olunub - YENİLƏNİBHadisə
21:03
Video
DTX Prezidentin ailəsini şantaj edən şəxsi saxlayıbDaxili siyasət
20:56
AVRO-2027-nin seçmə mərhələsi: Azərbaycan millisi növbəti oyununda da uduzubİdman
20:55
Foto
Ağdamda bayram konserti təşkil olunubDaxili siyasət
20:51
Foto
Milli Xalça Muzeyində Nigar Əliyevanın sərgisi açılıbİncəsənət
20:49
ABŞ Prezidenti Çinə səfərini təxirə salıbDigər ölkələr
20:46