    Талех Кязымов: ЦБА ведет переговоры с Euroclear и Clearstream о подключении Азербайджана к глобальным рынкам капитала

    Финансы
    • 11 декабря, 2025
    • 15:40
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ведет переговоры с международными депозитарно-клиринговыми центрами Euroclear и Clearstream.

    Об этом сообщил Report председатель ЦБА Талех Кязымов.

    По его словам, обсуждается сотрудничество, которое позволит азербайджанским инвесторам выходить на глобальный рынок капитала, а международным участникам - активнее работать в Азербайджане.

    "Когда страна подключается к таким центрам и входит в их систему, она фактически появляется на карте глобальных инвесторов", - отметил главный банкир страны.

    Т.Кязымов сообщил, что сегодня резиденты Азербайджана инвестировали в зарубежные рынки капитала около 1,6 млрд долларов.

    "Это в основном юридические лица, работающие в нефтяном секторе. Физические лица не слишком активны, однако мы заинтересованы в том, чтобы их средства работали внутри страны", - сказал он.

    Председатель ЦБА напомнил, что хранение активов в зарубежных депозитариях несет определенные риски, включая риск потери средств в случае банкротства банков-кастодиантов.

    "Именно поэтому ЦБА ведет переговоры с Euroclear и Clearstream, чтобы обеспечить хранение иностранных ценных бумаг азербайджанских инвесторов в Национальном депозитарном центре (НДЦ)", - подчеркнул Т.Кязымов.

    По его словам, сегодня около 17 млрд манатов (10 млрд долларов) наличных средств граждан остаются вне финансовой системы.

    "Наша задача - развивать местный рынок капитала и предлагать альтернативы банковским депозитам и рынку недвижимости. Для привлечения иностранных инвесторов также необходима современная инфраструктура и правовая база, обеспечивающая безопасность вложений", – подчеркнул он.

    Известно, что Азербайджан уже присоединился к бирже Абу-Даби (ADX) для подключения Бакинской фондовой биржи (БФБ) к торговой платформе Tabadul. Это должно упростить и ускорить операции для инвесторов и инвестиционных компаний, обеспечив более эффективную и безопасную торговлю на сопоставимых рынках. НДЦ откроет для членов ADX номинальные и депозитарные счета, что позволит проводить расчеты и хранить ценные бумаги их клиентов и собственных портфелей.

    Комментируя данное сотрудничество Т.Кязымов отметил, что Tabadul - лишь один из инструментов, однако для выхода на глобальные рынки "нам нужно формировать более широкие связи".

    Председатель правления Бакинской биржи Руслан Халилов сообщил, что к платформе Tabadul подключены порядка 80 бирж, и Азербайджан начнет тестовое подключение с января. На первом этапе взаимодействие будет осуществляться через ADX.

    Он уточнил, что существуют два варианта подключения: "Брокерские компании в Абу-Даби могут стать дистанционными членами БФБ и торговать на Бакинской бирже от имени своих клиентов. Кроме т ого, азербайджанские брокеры смогут дистанционно стать членами ADX и проводить операции на площадке биржи Абу-Даби".

    Р.Халилов подчеркнул, что законодательство позволяет азербайджанским инвесторам торговать через ADX, тогда как возможность проведения операций через БФБ для иностранных участников все еще находится в стадии подготовки: "Работа ведется совместно с ЦБА и компанией Deloitte".

    Технический процесс подключения, по его словам, может занять 1–2 года, после чего начнется работа над коммерческой частью проекта.

    Азербайджан ЦБА Талех Кязымов Euroclear Clearstream Бакинская фондовая биржа НДЦ Руслан Халилов Tabadul
    Taleh Kazimov: Central Bank in talks with Euroclear, Clearstream to connect Azerbaijan to global capital markets
