Талех Кязымов: ЦБА ведет переговоры с Euroclear и Clearstream о подключении Азербайджана к глобальным рынкам капитала

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ведет переговоры с международными депозитарно-клиринговыми центрами Euroclear и Clearstream.

Об этом сообщил Report председатель ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, обсуждается сотрудничество, которое позволит азербайджанским инвесторам выходить на глобальный рынок капитала, а международным участникам - активнее работать в Азербайджане.

"Когда страна подключается к таким центрам и входит в их систему, она фактически появляется на карте глобальных инвесторов", - отметил главный банкир страны.

Т.Кязымов сообщил, что сегодня резиденты Азербайджана инвестировали в зарубежные рынки капитала около 1,6 млрд долларов.

"Это в основном юридические лица, работающие в нефтяном секторе. Физические лица не слишком активны, однако мы заинтересованы в том, чтобы их средства работали внутри страны", - сказал он.

Председатель ЦБА напомнил, что хранение активов в зарубежных депозитариях несет определенные риски, включая риск потери средств в случае банкротства банков-кастодиантов.

"Именно поэтому ЦБА ведет переговоры с Euroclear и Clearstream, чтобы обеспечить хранение иностранных ценных бумаг азербайджанских инвесторов в Национальном депозитарном центре (НДЦ)", - подчеркнул Т.Кязымов.

По его словам, сегодня около 17 млрд манатов (10 млрд долларов) наличных средств граждан остаются вне финансовой системы.

"Наша задача - развивать местный рынок капитала и предлагать альтернативы банковским депозитам и рынку недвижимости. Для привлечения иностранных инвесторов также необходима современная инфраструктура и правовая база, обеспечивающая безопасность вложений", – подчеркнул он.

Известно, что Азербайджан уже присоединился к бирже Абу-Даби (ADX) для подключения Бакинской фондовой биржи (БФБ) к торговой платформе Tabadul. Это должно упростить и ускорить операции для инвесторов и инвестиционных компаний, обеспечив более эффективную и безопасную торговлю на сопоставимых рынках. НДЦ откроет для членов ADX номинальные и депозитарные счета, что позволит проводить расчеты и хранить ценные бумаги их клиентов и собственных портфелей.

Комментируя данное сотрудничество Т.Кязымов отметил, что Tabadul - лишь один из инструментов, однако для выхода на глобальные рынки "нам нужно формировать более широкие связи".

Председатель правления Бакинской биржи Руслан Халилов сообщил, что к платформе Tabadul подключены порядка 80 бирж, и Азербайджан начнет тестовое подключение с января. На первом этапе взаимодействие будет осуществляться через ADX.

Он уточнил, что существуют два варианта подключения: "Брокерские компании в Абу-Даби могут стать дистанционными членами БФБ и торговать на Бакинской бирже от имени своих клиентов. Кроме т ого, азербайджанские брокеры смогут дистанционно стать членами ADX и проводить операции на площадке биржи Абу-Даби".

Р.Халилов подчеркнул, что законодательство позволяет азербайджанским инвесторам торговать через ADX, тогда как возможность проведения операций через БФБ для иностранных участников все еще находится в стадии подготовки: "Работа ведется совместно с ЦБА и компанией Deloitte".

Технический процесс подключения, по его словам, может занять 1–2 года, после чего начнется работа над коммерческой частью проекта.