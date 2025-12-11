İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    DYP: Əlverişsiz hava şəraiti yollarda qəza riskini artırır

    Hadisə
    • 11 dekabr, 2025
    • 08:38
    DYP: Əlverişsiz hava şəraiti yollarda qəza riskini artırır

    Son günlər qeydə alınan ağır yol-nəqliyyat hadisələrinin təhlili göstərir ki, mövsümlə əlaqədar havaların yağıntılı keçməsi, xüsusilə səhər və axşam saatlarında müşahidə edilən məhdud görmə şəraiti yollarda qəza riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

    Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən "Report"a verilən məlumatda deyilir.

    Qeyd olunub ki, sürücülər tərəfindən əlverişsiz hava şəraitinin, yolların sürüşkənliyinin nəzərə alınmaması, sürət həddinin düzgün seçilməməsi, enişli-yoxuşlu yollarda və sərt döngələrdə lazımi ehtiyat tədbirlərinin görülməməsi, kəskin manevr və ya tormozlama, eləcə də digər qəbuledilməz davranışlar baş verən qəzaların həm sayına, həm də ağırlıq dərəcəsinə birbaşa təsir göstərir.

    "Təəssüf ki, yol qəzaları nəticəsində ailələr dağılıb, valideynlər övladlarını, övladlar valideynlərini, insanlar isə doğmalarını itiriblər. Halbuki bu qəzaların böyük bir hissəsinin qarşısını almaq mümkün idi. Səhlənkarlıq, tələskənlik, etinasızlıq və düşünülməmiş davranışların nəticəsi isə bəzən bir ömür boyu silinməyən ağrılara çevrilir.

    Odur ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha sürücülərə müraciət edir və onları əlverişsiz hava şəraitində daha məsuliyyətli davranmağa, sürət həddini yol və hava vəziyyətinə uyğun seçməyə, normadan artıq ara məsafəsi saxlamağa, nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığına, xüsusilə şinlərin, işıq cihazlarının və şüşəsilənlərin işlək vəziyyətdə olmasına ciddi nəzarət etməyə, həmçinin digər yol hərəkəti iştirakçılarına, xüsusilə piyadalara qarşı daha ehtiyatlı və humanist münasibət göstərməyə çağırır. Unutmayaq ki, sükan arxasında verilən hər bir qərar təkcə öz həyatımıza deyil, başqalarının da taleyinə birbaşa təsir edir".

    DYP yol Qəza Bakı hava
    Video
    Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне нестабильной погоды в Азербайджане

    Son xəbərlər

    09:44

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:36

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    09:34

    Yaponiya və ABŞ birgə təlim keçirib

    Digər ölkələr
    09:19

    Namizəd Səfərov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    09:18
    Video

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın qapıçısının qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşüb

    Futbol
    09:08

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura bu gün start veriləcək

    Komanda
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.12.2025)

    Maliyyə
    09:07
    Foto

    Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Travmatologiya şöbəsi istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    09:04

    İlham Əliyev Keniya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti