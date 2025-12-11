Сегодня стартует IX тур Азербайджанской баскетбольной лиги
Командные
- 11 декабря, 2025
- 09:29
Сегодня стартует IX тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает Report, в первый игровой день в группе B пройдут два матча.
В 15:00 "Лянкяран" дома примет "Губу", а в 20:00 "Нахчыван" сыграет с "Сархадчи".
"Нахчыван" занимает второе место в группе B, имея в активе 14 очков. На третьей позиции расположился "Лянкяран", набравший 11 очков. "Губа" с таким же количеством очков занимает четвертое место, а "Сархади", имея в активе 10 очков, расположился на пятой строчке.
Отметим, что IX тур завершится 14 декабря.
Последние новости
09:38
В отношении Намизада Сафарова избрана мера пресечения в виде арестаПроисшествия
09:31
После землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчкаДругие страны
09:29
Сегодня стартует IX тур Азербайджанской баскетбольной лигиКомандные
09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.12.2025)Финансы
09:13
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2025)Финансы
09:08
Ильхам Алиев поздравил президента КенииВнешняя политика
09:06
Япония и США провели учения с участием американских бомбардировщиков B-52Другие страны
08:51
Видео
Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне нестабильной погоды в АзербайджанеПроисшествия
08:43