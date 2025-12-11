Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    11 декабря, 2025
    Сегодня стартует IX тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

    Как сообщает Report, в первый игровой день в группе B пройдут два матча.

    В 15:00 "Лянкяран" дома примет "Губу", а в 20:00 "Нахчыван" сыграет с "Сархадчи".

    "Нахчыван" занимает второе место в группе B, имея в активе 14 очков. На третьей позиции расположился "Лянкяран", набравший 11 очков. "Губа" с таким же количеством очков занимает четвертое место, а "Сархади", имея в активе 10 очков, расположился на пятой строчке.

    Отметим, что IX тур завершится 14 декабря.

    Азербайджанская баскетбольная лига IX тур группа B
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura bu gün start veriləcək
