İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura bu gün start veriləcək

    Komanda
    • 11 dekabr, 2025
    • 09:08
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura bu gün start veriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə B qrupunda iki matç keçiriləcək.

    "Lənkəran" evdə "Quba"nı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.

    Saat 20:00-da isə "Naxçıvan" və "Sərhədçi" komandaları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər.

    "Naxçıvan" B qrupunda 14 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. "Lənkəran" 11 xalla üçüncü, eyni xala malik "Quba" dördüncü, "Sərhədçi" 10 xalla beşincidir.

    Qeyd edək ki, IX tura dekabrın 14-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası IX tur "Lənkəran" klubu "Quba" basketbol klubu
    Сегодня стартует IX тур Азербайджанской баскетбольной лиги

    Son xəbərlər

    09:44

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:36

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsinin VI turunun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    09:34

    Yaponiya və ABŞ birgə təlim keçirib

    Digər ölkələr
    09:19

    Namizəd Səfərov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Hadisə
    09:18
    Video

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın qapıçısının qurtarışı ən yaxşılar sırasına düşüb

    Futbol
    09:08

    Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura bu gün start veriləcək

    Komanda
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.12.2025)

    Maliyyə
    09:07
    Foto

    Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında Travmatologiya şöbəsi istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    09:04

    İlham Əliyev Keniya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti