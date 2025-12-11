Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura bu gün start veriləcək
Komanda
11 dekabr, 2025
- 09:08
Azərbaycan Basketbol Liqasında IX tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə B qrupunda iki matç keçiriləcək.
"Lənkəran" evdə "Quba"nı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.
Saat 20:00-da isə "Naxçıvan" və "Sərhədçi" komandaları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər.
"Naxçıvan" B qrupunda 14 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. "Lənkəran" 11 xalla üçüncü, eyni xala malik "Quba" dördüncü, "Sərhədçi" 10 xalla beşincidir.
Qeyd edək ki, IX tura dekabrın 14-də yekun vurulacaq.
