После землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка
- 11 декабря, 2025
- 09:31
После сильного землетрясения магнитудой 7,5 на севере Японии в том же районе произошло 24 подземных толчка менее чем за два дня.
Как передает Report, максимальная магнитуда новых подземных толчков составила 6,4, минимальная - 2,7. Глубина залегания очага колеблется от 10 до 50 километров.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе северной префектуры Аомори, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров.
