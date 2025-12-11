Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    После землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 09:31
    После землетрясения в Японии произошло 24 новых подземных толчка

    После сильного землетрясения магнитудой 7,5 на севере Японии в том же районе произошло 24 подземных толчка менее чем за два дня.

    Как передает Report, максимальная магнитуда новых подземных толчков составила 6,4, минимальная - 2,7. Глубина залегания очага колеблется от 10 до 50 километров.

    Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе северной префектуры Аомори, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров.

    Япония землетрясение подземные толчки
    Yaponiyada zəlzələdən sonra 24 yeraltı təkan baş verib
