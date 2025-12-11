Собянин сообщил о 32 сбитых за ночь дронах, летевших на Москву

Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника, летевших на Москву.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

"ПВО (...) сбили беспилотник, атаковавший Москву", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее, указывает агентство, сообщалось об уничтожении средствами ПВО 31 БПЛА, летевшего на Москву.

Московские аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" в течение ночи не принимают и не отправляют рейсы.