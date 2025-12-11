Собянин сообщил о 32 сбитых за ночь дронах, летевших на Москву
В регионе
- 11 декабря, 2025
- 08:43
Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника, летевших на Москву.
Об этом Report сообщает со ссылкой на "Интерфакс".
"ПВО (...) сбили беспилотник, атаковавший Москву", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Ранее, указывает агентство, сообщалось об уничтожении средствами ПВО 31 БПЛА, летевшего на Москву.
Московские аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" в течение ночи не принимают и не отправляют рейсы.
