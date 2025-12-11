Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Собянин сообщил о 32 сбитых за ночь дронах, летевших на Москву

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 08:43
    Собянин сообщил о 32 сбитых за ночь дронах, летевших на Москву

    Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника, летевших на Москву.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

    "ПВО (...) сбили беспилотник, атаковавший Москву", - написал мэр в своем телеграм-канале.

    Ранее, указывает агентство, сообщалось об уничтожении средствами ПВО 31 БПЛА, летевшего на Москву.

    Московские аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" в течение ночи не принимают и не отправляют рейсы.

    Сергей Собянин дроны атака беспилотников
    Elvis

    Последние новости

    09:08

    Ильхам Алиев поздравил президента Кении

    Внешняя политика
    09:06

    Япония и США провели учения с участием американских бомбардировщиков B-52

    Другие страны
    08:51
    Видео

    Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне нестабильной погоды в Азербайджане

    Происшествия
    08:43

    Собянин сообщил о 32 сбитых за ночь дронах, летевших на Москву

    В регионе
    08:26

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:12

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    08:04

    Конгресс Гондураса отказался признавать результаты президентских выборов

    Другие страны
    07:43

    Австралийских министров обвинили в растрате бюджетных средств на семейный отдых

    Другие страны
    07:20

    NASA потеряло связь со своим аппаратом на орбите Марса

    Наука и образование
    Лента новостей