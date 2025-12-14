Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Генсек ООН осудил теракт в Сиднее

    Другие страны
    • 14 декабря, 2025
    • 16:24
    Генсек ООН осудил теракт в Сиднее

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил стрельбу на пляже в австралийском Сиднее на праздновании Хануки, унесшую жизни 12 человек.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Я потрясен и осуждаю сегодняшнее чудовищное нападение на еврейские семьи, собравшиеся в Сиднее, чтобы отпраздновать Хануку. В этот первый день Хануки, праздника, посвященного чуду мира и света, победившего тьму, мои мысли с еврейской общиной во всем мире", - говорится в публикации.

    В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал в высшей степени прискорбными новости из Австралии. "Соединенное Королевство выражает соболезнования всем, кого затронула ужасная атака на пляже Бонди, и думает о них. Меня держат в курсе насчет развития ситуации", - написал он в соцсети X.

    Нападение на участников торжества в Сиднее также осудили руководители Чехии. Как сообщило агентство ČTK, премьер-министр Андрей Бабиш, чье правительство будет утверждено президентом республики 15 декабря, охарактеризовал стрельбу как "отвратительный террористический акт". Соболезнования семьям погибших выразили уходящий глава кабинета Петр Фиала и другие политики.

    Отметим, что комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс, где произошла трагедия, Мол Ланьон сообщил сегодня, что стрельбу на сиднейском пляже квалифицировали как террористический акт.

    BMT Baş katibi Sidneydə törədilən terror aktını pisləyib
    Лента новостей