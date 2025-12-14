Генсек ООН осудил теракт в Сиднее

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил стрельбу на пляже в австралийском Сиднее на праздновании Хануки, унесшую жизни 12 человек.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Я потрясен и осуждаю сегодняшнее чудовищное нападение на еврейские семьи, собравшиеся в Сиднее, чтобы отпраздновать Хануку. В этот первый день Хануки, праздника, посвященного чуду мира и света, победившего тьму, мои мысли с еврейской общиной во всем мире", - говорится в публикации.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал в высшей степени прискорбными новости из Австралии. "Соединенное Королевство выражает соболезнования всем, кого затронула ужасная атака на пляже Бонди, и думает о них. Меня держат в курсе насчет развития ситуации", - написал он в соцсети X.

Нападение на участников торжества в Сиднее также осудили руководители Чехии. Как сообщило агентство ČTK, премьер-министр Андрей Бабиш, чье правительство будет утверждено президентом республики 15 декабря, охарактеризовал стрельбу как "отвратительный террористический акт". Соболезнования семьям погибших выразили уходящий глава кабинета Петр Фиала и другие политики.

Отметим, что комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс, где произошла трагедия, Мол Ланьон сообщил сегодня, что стрельбу на сиднейском пляже квалифицировали как террористический акт.