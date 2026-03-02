Число пострадавших военных США в ходе операции против Ирана возросло до 18

Число пострадавших американских военных в ходе операции на Ближнем Востоке возросло до 18.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщил представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс.

Отмечается, что в общей сложности 18 американских военных считаются тяжелоранеными по состоянию на 2 марта.

Министр обороны Пит Хегсет заявил журналистам в понедельник, что четверо американских военнослужащих, погибших в выходные, скончались в результате попадания боеприпаса в тактический оперативный центр в Кувейте.

Хегсет заявил, что эти потери "только укрепили нашу решимость сделать все как следует".