Число пострадавших военных США в ходе операции против Ирана возросло до 18
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 19:08
Число пострадавших американских военных в ходе операции на Ближнем Востоке возросло до 18.
Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщил представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс.
Отмечается, что в общей сложности 18 американских военных считаются тяжелоранеными по состоянию на 2 марта.
Министр обороны Пит Хегсет заявил журналистам в понедельник, что четверо американских военнослужащих, погибших в выходные, скончались в результате попадания боеприпаса в тактический оперативный центр в Кувейте.
Хегсет заявил, что эти потери "только укрепили нашу решимость сделать все как следует".
Последние новости
19:32
Трамп назвал большим сюрпризом удары Ирана по странам Ближнего ВостокаДругие страны
19:21
Фото
Через погранпункт "Астара" эвакуированы более 100 иностранных граждан - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
19:21
КСИР: Иран за 48 часов атаковал 60 стратегических целейВ регионе
19:15
В Кувейте число пострадавших из-за ударов Ирана возросло до 19Другие страны
19:14
Трамп заявил, что самые сильные удары по Ирану еще впередиДругие страны
19:13
Эрдоган и Мерц обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеВ регионе
19:08
Число пострадавших военных США в ходе операции против Ирана возросло до 18Другие страны
19:00
ЦАХАЛ: Мы нанесем сокрушительный удар по "Хезболлах"Другие страны
18:55